Un nouveau sondage confirme l'ascension de Québec solidaire

(Cogeco Nouvelles) - Québec solidaire (QS) n'est peut-être pas encore aux portes du pouvoir, comme l'a récemment suggéré Gabriel Nadeau-Dubois, mais le parti ne cesse de monter dans les intentions de vote.

QS a gagné quatre points en un mois pour atteindre 18 %, selon un sondage de la firme Mainstreet mené pour The Gazette dont les résultats ont été dévoilés mercredi.



Pendant ce temps, la Coalition avenir Québec (CAQ) est revenue à la seconde place, après avoir passé en première au mois de mai.



La CAQ a perdu cinq points, obtenant 27 %, pendant que les libéraux en ont gagné deux, avec 33 % des intentions de vote.



Le Parti québécois (PQ) a perdu deux points et ne recueille que 22 %, son plus bas résultat de l'année.



Le sondeur constate que les gains de Québec solidaire se font au détriment des péquistes.



Dans la région de Montréal, les deux partis sont aux coude-à-coude à 19 %.