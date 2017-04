Un homme soupçonné d'avoir voulu rejoindre Daech arrêté à Toronto

TORONTO - Un homme a été arrêté pour avoir supposément quitté le Canada pour aller rejoindre les rangs de Daech (le groupe armé État islamique), a indiqué la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

La GRC a indiqué avoir commencé à enquêter en janvier 2016 après avoir entendu des allégations selon lesquelles Pamir Hakimzadah s'était rendu en Turquie durant l'automne de 2014 pour rejoindre les rangs de Daech.



La police a affirmé que l'homme avait été ramené au Canada après avoir été détenu par les autorités turques.



La GRC a affirmé que Pamir Hakimzadah a été accusé mercredi après-midi d'avoir quitté le Canada dans le but de prendre part à des activités d'un groupe terroriste.



Le corps policier a indiqué que l'homme est en détention à Toronto, et devrait se présenter en cour, jeudi.



Son arrestation a été réalisée dans le cadre d'une opération plus vaste nommée «Projet Sachet», qui enquête sur les actes criminels liés à la sécurité nationale du Canada, a-t-on précisé.



La GRC a affirmé qu'il n'y avait jamais eu de risque pour la sécurité nationale durant l'enquête.