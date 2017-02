Un élève de 1re année a-t-il distribué du speed?

Lundi matin alors qu’il se rendait à son école primaire La Passerelle, un élève de première année a sorti de sa poche ce qui semblait être un bocal de bonbons.

Évidemment, tous ses petits camarades se sont empressés d’en manger.

Comme le chauffeur trouvait que les enfants étaient extrêmement agités, un petit garçon lui a montré le bocal de comprimés lui expliquant que c'était la raison de leur excitation inhabituelle.

Le chauffeur d’autobus a alors confisqué le contenant rempli de comprimés. Arrivé à l’école, le conducteur a remis le contenant au garçon.

«Au retour (de l’école), les parents de l’enfant l’attendaient et la mère a pénétré dans l’autobus et s’est mise à invectiver une jeune fille dans l’autobus qui a finalement redonné le bocal à la dame. C’est là que le chauffeur a vu qu’il y avait peut-être quelque chose de pas correct. Il est revenu et a parlé avec notre directeur d’opérations qui a communiqué avec l’école. Et là on a su qu’il y avait eu une plainte qui avait été portée par une jeune fille qui en avait consommé et qui semblait intoxiquée», a expliqué Guy Sirois, porte-parole du Groupe Gaudreault.

Selon TVA Nouvelles, il semble que ce soit le beau-père du garçon qui aurait oublié les comprimés dans la poche de son habit de neige.

La Sûreté du Québec a ouvert une enquête et une analyse en laboratoire sera effectuée afin de déterminer la nature des comprimés.