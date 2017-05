Un avion renverse... un camion à l'aéroport de Los Angeles

LOS ANGELES - Une collision entre un avion et un camion d'entretien à l'aéroport international de Los Angeles a fait huit blessés, ont rapporté les autorités, samedi.

Le service des incendies de Los Angeles a indiqué que la collision impliquant un avion commercial transportant des passagers et le camion est survenue vers 14 h 30. Sous la force de l'impact, le camion s'est retourné.



Le Boieng 737 de la compagnie Aeromexico venait d'atterrir et se dirigeait vers une porte de débarquement lorsqu'il a percuté le véhicule.



Huit personnes prenant place à bord du camion ont dû être soignées; deux d'entre elles souffrent de blessures graves.



Tous les 146 passagers et membres d'équipage de l'appareil qui arrivait de Mexico sont sortis indemnes de l'accident. L'avion a été endommagé à l'une de ses ailes, a signalé le service des incendies.



Les activités de l'aéroport n'ont pas été affectées par l'accident, a indiqué Rob Pedregon, un porte-parole de la police de l'aéroport de Los Angeles.



L'aéroport et l'administration de l'aviation fédérale n'ont pas rappelé l'Associated Press.