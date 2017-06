(Cogeco Nouvelles) - Un avion militaire parti du Myanmar avec plus de cent personnes à bord a disparu des écrans radars et se serait abimé en mer.

Le contact avec l'avion a été perdu soudainement alors qu'il survolait la région de Dawei dans ce pays du sud-est asiatique.

Selon des sources officielles, des débris de l'avion aurait été localisés dans la mer d'Andaman.

116 personnes se trouvaient à bord, soit 105 passagers et 11 membres d'équipage.



Il avait décollé un peu plus tôt de la ville de Myeik, dans le sud de la Birmanie, et devait atterrir à Rangoun, la capitale économique.



Des opérations de recherche et de sauvetage sont en cours.