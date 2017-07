Trump fils admet avoir rencontré une avocate russe

WASHINGTON - Le fils aîné du président des États-Unis Donald Trump a admis lundi avoir rencontré une avocate russe pendant la campagne présidentielle de 2016 dans l'espoir d'obtenir des informations utiles concernant l'adversaire démocrate de son père, Hillary Clinton.

Donald Trump fils a toutefois cherché à minimiser l'importance de cette rencontre, en lançant un micromessage sarcastique sur Twitter: «Évidemment je suis le premier participant à une campagne (électorale) à rencontrer quelqu'un pour obtenir des informations concernant un adversaire (...) Ça n'a rien donné, mais je devais écouter».

Obviously I'm the first person on a campaign to ever take a meeting to hear info about an opponent... went nowhere but had to listen. https://t.co/ccUjL1KDEa