Trump dissout deux de ses conseils économiques

(98,5 FM) - Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi la dissolution de deux instances visant à le conseiller sur ses politiques économiques en raison de la vague de démissions d'hommes d'affaires qui en faisant partie.

«Plutôt que de mettre de la pression sur les gens d'affaires du conseil sur l'industrie et du forum de stratégie et de politique, j'ai décidé d'y mettre fin. Merci à tous!», a écrit M. Trump, sur le réseau social Twitter.

