Trudeau et Obama ont renoué dans un resto de Montréal

(Cogeco Nouvelles) - Le premier ministre Justin Trudeau a mangé avec Barack Obama au restaurant Liverpool House, situé sur la rue Notre-Dame, dans le sud-ouest de Montréal.

La nouvelle de leur présence a provoqué un émoi bien spécial pour un mardi soir dans cette partie de la ville.

Les deux hommes se sont rencontrés après l'allocution de l'ancien président américain.

Ils ont discuté des façons d'amener les jeunes à s'impliquer dans leurs communautés, selon un message, photo à l'appui, publié par M. Trudeau sur son compte Twitter.

Notons que les policiers de Montréal affectés à la sécurité portaient l'uniforme officiel en lieu et place de leurs désormais célèbres pantalons de camouflages et casquettes.

How do we get young leaders to take action in their communities? Thanks @BarackObama for your visit & insights tonight in my hometown. pic.twitter.com/EwJXPEkN3w