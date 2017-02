Trois nouveaux programmes collégiaux en Outaouais ICI Radio-Canada

Trois nouveaux programmes de formation collégiale seront implantés en Outaouais grâce à une enveloppe budgétaire de plus de 850 000$ attribuée par le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec. Deux de ces programmes seront offerts par le Cégep de l’Outaouais, soit Technologie de l’architecture et Techniques juridiques, tandis que le Collège Héritage mettra sur pied le nouveau programme Technique d’éducation spécialisée.



Le gouvernement du Québec a justifié ces investissements par la possibilité pour les jeunes de la région de poursuivre leurs études en Outaouais et par les besoins du marché du travail dans ces secteurs.