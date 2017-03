Trois blessés et un déversement de matière dangereuse à Saint-Zotique

SAINT-ZOTIQUE - Trois personnes ont été gravement blessées dans deux carambolages survenus, mardi après-midi, à quelques kilomètres de distance l'un de l'autre, sur l'autoroute 20 en direction ouest, dans le secteur de Saint-Zotique, en Montérégie.

Des automobiles et des poids lourds ont été impliqués dans les deux cas. Des camions et leur cargaison ont même pris feu lors de la première série de dérapages.



Un des camionneurs serait resté incarcéré et se trouverait dans un état critique, selon ce qu'a rapporté la sergente aux communications de la Sûreté du Québec, Audrey-Anne Bilodeau.



Deux kilomètres plus loin, une deuxième série de collisions impliquant une dizaine de véhicules et de camions a fait deux blessés graves.



Par ailleurs, un des camions impliqués dans ces accidents est un camion-citerne, qui contenait une matière dangereuse, soit de l'hypochlorite de sodium.



Urgence environnement rapporte un déversement d'environ 20 000 litres du produit toxique sur le terre-plein de l'autoroute. Des équipes spécialisées ont été dépêchées sur les lieux pour gérer le déversement.



L'autoroute 20 a été fermée à la circulation dans les deux directions dans le secteur et le restera encore pour plusieurs heures.