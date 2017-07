Trafic d'armes, de drogues, et même de personnes sur le darknet

(98,5 FM) - Retrouvé pendu dans sa cellule en Thaïlande la semaine dernière, le Trifluvien Alexandre Cazes avait fait fortune en opérant sur le «darknet» un site où il était possible d'acheter entre autres des armes, différentes drogues illicites et des données informatiques volées en vue de fraudes.

Mais qu’est-ce que le darknet? Marie-Claude Lavallée a posé la question à Steve Waterhouse, expert en sécurité informatique, à l’émission Le Québec maintenant, vendredi après-midi.

«On y retrouve n’importe quoi, a dit d’abord Waterhouse. Principalement des informations qu’on veut garder anonymes, mais qu’on veut rendre disponibles, mais pas pour n’importe qui.»

À la différence du web accessible à tous, le darknet est un sous réseau, non documenté, non répertorié et inaccessible pour les moteurs de recherche comme Google.

«Les sites sont à des adresses particulières, accessibles par ce qu’on appelle le protocole Tor, explique Steve Waterhouse. Pour se connecter, on doit se procurer une capacité pour garantir son anonymat en ligne. On se rend après ça avec un logiciel, le Tor Onion Router, vers cet univers masqué pour aller ensuite vers les suites qu’on recherche.»

De l’avis du spécialiste en sécurité informatique, c’est le plus gros marché aux puces sur le dark net qui a été mis à jour avec l’enquête sur le site AlphaBay opéré par Alexandre Cazes.

«Y a du trafic, d’armes, de drogues, y a même du trafic de personnes, du code informatique illicite, des virus (informatiques), location de services pour commettre des crimes énumère Waterhouse. Autrement dit tout qu’on ne peut pas afficher en public on peut le trouver dans cet environnement.»

Il est extrêmement complexe pour les autorités policières et judiciaires d’infiltrer le dark net afin de mettre à jour les activités criminelles et les transactions illégales qui s’y opèrent, comme dans le cas de l’enquête sur l’entreprise Cazes

«C’est un travail de longue haleine, estime Waterhouse. Pour aller chercher toute l’information nécessaire, il a fallu qu’ils travaillent de longues heures l’intérieur du darknet. Pour apprendre les mécanismes et avec qui faire affaire.»

Sans vouloir présumer du modus operandi des enquêteurs, Watehouse compare le travail de ces détectives du web aux agents d’infiltration dans les organisations criminelles.

«Ils ne veulent pas nécessairement aller chercher l’acheteur de bout de ligne, dit-il. Ils veulent la tête du réseau pour éliminer la distribution comme on l’a vu cette semaine. Ils ont donné un gros coup l’économie souterraine.»

Les transactions effectuées sur AlphaBay d’Alexandre Caze sont estimées à plus d’un milliard de dollars américains.