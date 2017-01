Tim Raines enfin élu à Cooperstown (vidéos)

(98,5 Sports) - À sa 10e et dernière année d'éligibilité, l'ancien joueur des Expos Tim Raines a obtenu sa place parmi les immortels du Panthéon du Baseball majeur à Cooperstown.

L’Américain de 57 ans a passé 23 saisons dans les majeures, dont 13 avec les Expos de Montréal, qui l'avaient choisi au cinquième tour du repêchage amateur de 1977.

Joueur apprécié des partisans, Raines était un coureur redoutable. Il a volé 70 buts ou plus pendant six saisons d’affilée à Montréal entre 1981 et 1986 - un record qui n'a pas encore été battu à ce jour.

En 23 saisons avec les Expos, les White Sox, les Mets, les A’s, les Orioles et les Marlins, il a maintenu une moyenne au bâton de ,294 et 2605 coups sûrs.

Ses 808 buts volés en carrière le placent au cinquième rang dans l’histoire de la MLB.

À Cooperstown, Raines rejoint Gary Carter et Andre Dawson qui ont eux aussi été intronisés avec la casquette des Expos à la suite de leur belle carrière.

Jeff Bagwell, qui a passé toute sa carrière avec les Astros de Houston, ainsi que Ivan Rodriguez, qui a majoritairement joué avec les Rangers du Texas, ont également été admis au Panthéon.

Deux plateaux importants pour Tim Raines

800e but volé en carrière

Son entrée dans le club des 2000 coups sûrs