États-Unis-Russie: tentative de rapprochement de Trump

WASHINGTON - Ignorant pratiquement la situation potentiellement explosive à l'égard de la Russie et de l'élection présidentielle aux États-Unis, le président Donald Trump a cherché mercredi à faire progresser les perspectives de coopération entre les anciens rivaux de la guerre froide en rencontrant le ministre russe des Affaires étrangères.

La rencontre à la Maison-Blanche constituait l'entretien en personne de plus haut niveau de M. Trump avec un responsable russe depuis son entrée en fonction à Washington, et représentait en soi un progrès modeste dans les relations entre les deux pays.



Les discussions du ministre russe Sergueï Lavrov avec M. Trump devaient déjà être suivies de près, étant donné l'état lamentable des relations entre les États-Unis et la Russie et la querelle diplomatique relativement au conflit en Syrie.

La décision étonnante du président de congédier le directeur du FBI responsable de l'enquête sur les liens possibles entre Moscou et l'administration Trump est venue braquer encore davantage les projecteurs sur la première visite de M. Lavrov à Washington depuis 2013.



M. Trump a évoqué «la possibilité d'une coopération plus grande dans la résolution de conflits au Moyen-Orient et ailleurs», selon un communiqué de la Maison-Blanche.



MM. Trump et Lavrov se sont entretenus en privé, bien que les deux parties aient présenté la séance comme un signal d'amélioration des relations depuis la déclaration de M. Trump le mois dernier selon laquelle elles en étaient à un «creux sans précédent».



Mercredi, les deux hommes se sont attardés à de potentiels secteurs d'accord et M. Lavrov a tenté d'attribuer la récente acrimonie à l'ancien président Barack Obama.



«L'administration précédente a tout fait pour nuire aux fondements solides de nos relations. Nous devons recommencer à un niveau très bas», a dit le ministre aux journalistes à l'ambassade russe après la rencontre avec le président américain.



Par contraste, le ministre russe a salué chez M. Trump et le secrétaire d'État Rex Tillerson, qu'il avait rencontré plus tôt dans la journée, une approche d'«affaires» libre de toute «idéologie», permettant de s'attarder à la conclusion d'ententes. Aucune de ces «ententes» n'aurait toutefois été conclue mercredi.