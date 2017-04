Surréservation: un garçon de 10 ans exclu d'un vol d'Air Canada

CHARLOTTETOWN - Air Canada a présenté ses excuses à une petite famille de l'Île-du-Prince-Édouard dont le garçon de 10 ans avait été exclu de la liste des passagers pour cause de surréservation

Brett Doyle avait réservé en août 2016 quatre sièges pour sa famille à bord d'un vol qui devait les amener d'abord à Montréal afin de prendre une correspondance pour le Costa Rica, en prévision de la semaine de relâche de mars, sept mois plus tard.



La veille du départ, M. Doyle a enregistré toute la famille sur le site internet d'Air Canada, mais il n'arrivait pas à réserver un siège pour son garçon.



Après des heures passées au téléphone avec des agents du transporteur, Mme Doyle s'est finalement rendue directement à l'aéroport, pour apprendre qu'il y avait eu surréservation et que le garçon était exclu du vol pour Montréal.



Les Doyle ont alors roulé en voiture jusqu'à Moncton, au Nouveau-Brunswick, afin de prendre un autre vol d'Air Canada pour Montréal, mais ce vol a finalement été annulé. La famille a ensuite dû rouler jusqu'à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et passer une nuit à l'hôtel.



Dans un courriel, Air Canada s'excuse auprès des Doyle et estime que cet incident n'aurait jamais dû se produire.



M. Doyle soutient que le transporteur lui a offert un bon d'échange de 2500 $, valide pour un an, et qu'Air Canada pourrait rembourser les frais engagés par la petite famille dans cette mésaventure.