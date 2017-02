Super Bowl: les meilleures recettes de Giovanni Apollo

(98,5 FM) - Qu'est-ce qu'on mange avec les amis, dimanche, dans le cadre du Super Bowl 2017?

Voici une sélection des meilleures recettes du chef Giovanni Apollo.

Sandwich de Porc effiloché BBQ

Ingrédients

1 rôti de fesse ou d'épaule de porc de 1,5 à 2,0 kg, avec l'os

1 tasse ketchup

1/3 de tasse mélasse

1/2 tasse eau

2 c.a.s de cassonade

2 c.a.s de paprika doux

1 c.a.s de poudre d'ail

1 c.a.s de poudre d'oignon

1 c.a.s de paprika fumé ou fumé liquide

1/4 cuillère à thé piment de Cayenne moulu

1 c.a.t de cumin moulu

1 tasse d’eau

½ tasse de vinaigre de cidre

Préparation

Dans un bol mettre le vinaigre de cidre, le ketchup, la mélasse, la cassonade, les paprika, la poudre d'ail et d'oignon, l’eau, le piment de Cayenne et le cumin. Bien mélanger.

Déposer la viande dans la mijoteuse ou dans un presto. Ajouter la sauce sur le rôti

Faire cuire à faible intensité 6h00

Sortir le rôti de porc et le déposer dans un grand plat et effilocher la viande avec une fourchette. Réserver.

Mettre la sauce de cuisson dans une casserole à feu moyen et laisser réduire jusqu’à une consistance sirupeuse

Ajouter la sauce à la viande effilochée, jusqu'à ce que la viande soit bien enrobée

Servir le porc effiloché sur des pains à hamburger garnis d’oignons rouges

__________________________

Guacamole

Ingrédients

4 avocats bien mûrs

2 tomates italiennes, coupées en dés

jus d’une lime

1c.a.t de Tabasco

10 feuilles de coriandre fraîche ciselée

Sel, poivre

Préparation

Dans un bol mettre les avocats les écraser à la fourchette puis ajouter les autres ingrédients en mélangeant délicatement. Servir avec des croustilles de maïs.

__________________________

Nachos gourmands

Ingrédients

1 sac de croustilles de maïs

1tasse tomates épépinées, en dés

1 c.a.s de pâte de piment

6 tranches de bacon rôti et émietté

½ tasse poivron vert en dés

1/2 tasse d’olives noires dénoyautées en rondelle

2 échalotes vertes émincées

16 feuilles de coriandre

1 ½ tasse fromage râpé type mozzarella, Monterey jack etc..

Condiments

Crème sure

Salsa

Guacamole

Préparation

Dans un plat allant au four de type Pyrex mettre la moitié des croustilles de maïs.

Parsemer uniformément de la moitié de tous les ingrédients

Ajouter un second rang de croustilles et répéter l'opération précédente

Enfourner 10 minutes dans un four chaud à 400 F

Servir chaud et accompagné des condiments

__________________________

Ailes BBQ épicées

Les ailes

24 ailes de poulet

5 c.a s de fécule de maïs

3 c.a.s de farine

2 c.a.thé de poudre d’ail

2 c.a.thé de poudre d’oignon

Sel et poivre

Sauce piquante BBQ

¾ de tasse de sauce BBQ

1 c.a.s de pâte de piment fort au gout

2 c.a.s de vinaigre de vin

Friture

Huile en quantité suffisante

Les ailes

Assécher les ailes sur du papier absorbant.

Dans un bol, mettre tous les ingrédients des ailes. Mélanger. Ajouter les ailes de poulet, les tapoter pour enlever l’excédent de farine et les cuire dans une huile chaude à 350F pendant 12 minutes. Les égoutter et les déposer sur du papier absorbant.

La sauce

Mélanger tous les ingrédients dans un bol. Rouler les ailes cuites dans la sauce puis les déposer sur une plaque allant au four. Cuire dans un four chaud à 375 F pendant 5 à 7 minutes.

Laisser refroidir 5 minutes avant de servir.

Ailes miel et ail

Les ailes

24 ailes de poulet

1 pincée de Cayenne

2 c.a.s de poudre d’ail

1 c.a.s de paprika

2 c.a.s de miel

1 jus de citron

¼ de tasse d’eau

Huile à friture quantité suffisante

Sel et poivre

Préparation

La veille, dans un sac refermable, mettre les ailes de poulet le Cayenne le paprika et la poudre d’ail. Laissez mariner 12 heures au frigo.

Le lendemain, frire les ailes de poulet dans un bain d’huile à 325 F pendant environ 10 à 12 minutes. Égoutter sur du papier absorbant.

Pendant ce temps dans une casserole, mettre le miel le jus de citron et l’eau : chauffer à feu moyen 3 minutes. Rouler les ailes frites dans la préparation et servir.

__________________________

Petites boulettes de viande et condiment (Donne 24 boulettes)

Ingrédients

1 lb de viande hachée (J’aime bien bœuf, porc et veau mélangés)

3 œufs

1 tasse de chapelure

4 gousses d'ail hachée

3 c.a.s de basilic ciselé

3 c.a.s de persil plat ciselé

3 c.a.s de parmesan râpée

Sel et poivre

Dans un bol mélanger tous les ingrédients et former de petites boulettes, les poêler dans un peu d`huile à feu vif et finir la cuisson dans un four chaud a 400 F 10 minutes servir avec les condiments

Condiments suggérés

Crémeux miel et moutarde

½ tasse de yaourt nature

½ tasse de crème sure

1 c.a.s de moutarde

1 c.a.s de miel

Sel et poivre

Mélanger et réserver au frais

Crémeux tomate épicé

½ tasse de fromage à la crème

½ tasse de yaourt nature

1 c.a.s de pâte de tomate

2 c.a.s de ketchup

1 jus de citron

2 c.a.s de sambal oelek ou sriracha

1 c.a.s de vinaigre

Sel et poivre

Mélanger et réserver au frais

__________________________

Crevettes cajun sel et poivre

Ingrédients

1 lb de crevettes déveinées

2 oignons verts émincés

2 gousses d'ail écrasé

2 c.a.t d’épices cajun

2 c. à s de fécule de maïs,

1 1/2 c. à . t de poivre noir concasser

1 1/2 c. à t de fleur de sel

Jus d’une lime

Huile végétale

Préparation

Mélanger les crevettes avec la fécule de maïs, le poivre et le sel et les épices cajun

Secouer et jeter l'excédent de fécule.

Dans un wok, faire chauffer l'huile chaude, mais pas fumante, ajouter les crevettes et les faire frire pendant environ 1 minute, retirer sur du papier absorbant

Enlever l’huile du wok, remettre à chauffer le wok à feu vif ajouter les oignons vert et l'ail, faire cuire 30 secondes.

Ajouter à nouveau les crevettes et sauter 2 minutes, arroser de jus de limes et servir.

__________________________

Pizza express

4 pizzas

4 tortillas

½ tasse de coulis de tomate

2 c. à soupe d'huile d'olive

1 gousse ail, écrasée

4 tranches de jambon

8 feuilles de basilic

8 champignons émincés

2 tasses de fromage mozzarella râpé

Sel et poivre, au goût

Préparation

Préchauffer le four à 400F

Déposer les tortillas sur des tôles a pizza, badigeonner chaque tortillas d’une fine couche de coulis de tomates salé poivré, ajouter un trait d’huile d’olive et garnir comme vous le voulez saupoudrer de fromage et mettre au four 6 minutes

Déguster

__________________________

Grill cheese de smoked meat

Ingrédients

8 tranches pain de mie

12 tranches de smoked meat

1 tasse de bébé épinards

8 tranches de fromage suisse

Beurre non salé fondu

Préparation

Badigeonner chaque tranche de pain de beurre fondu, garnir chaque tranche de pain de fromage suisse, de 3 tranches de smoked meat, d’un peu d’épinards et à nouveau de fromage suisse et d’une tranche pain

Dans une poêle à feu moyen, déposez les sandwichs. Écrasez-les à l'aide d'une spatule ou d'une autre poêle, puis remettre un peu de beurre et retourner-les. Lorsque les sandwichs sont bien grillés, les passer au four chaud a 400 F pendant 5 minutes. Servir accompagné de moutarde jaune.

__________________________

Chili con carne

Ingrédients

1 tasse de viande de bœuf haché maigre

2 gousses d’ail hachées

1 oignon haché

1 poivron rouge en petits dés

1 grosse conserve d’haricots rouges

1 petite conserve de tomates broyées

1/2 c.a.t de chili

1/2 c. à t. de cumin en poudre

1/2 c. à t. d'origan

10 feuilles de coriandre

Préparation

Dans une casserole, mettre huile à feu moyen. Faire cuire l’oignon et l’ail 1 minute.

Ajouter la viande et cuire 5 minutes en remuant.

Ajouter tous les autres ingrédients et laisser cuire 15 minutes à couvert et à feu doux.

Servir bien chaud.

__________________________

Burger extra plat extra piquant

Ingrédients

4 pains à burger

200 gr de bœuf haché

Sel et poivre

Beurre fondu

La sauce

2 c.a.s de ketchup

2 c.a.s de sauce BBQ

1 c.a.s de sauce piquante type sambal oelek

1 pincée de piment de Cayenne

1 c.a.s de moutarde forte

1 c.a.s de vinaigre rouge

Garniture

Fromage cheddar râpé extra fort

Préparation

Dans une casserole mettre tous les éléments de la sauce, mélanger et chauffer à feu moyen 10 minutes, réserver

Façonner 4 galettes de viande très fine

À l’aide d’un rouleau a pâte, aplatir chaque tranche de pain à burger et les badigeonner de beurre fondu puis les rôtir dans une poêle à feu moyen lorsqu’ils sont bien grillés de chaque côté. Réserver

Poêler les galettes de bœuf à feu moyen 3 minutes de chaque côté salé et poivré puis garnir les pains grillés de galettes de bœuf de sauce et de cheddar et placer au four chaud à 400 F pendant 5 minutes

Déguster très chaud