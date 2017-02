Sklavounos entend retourner à l'Assemble nationale dès la semaine prochaine

Le reportage de Julie-Christine Gagnon

(Cogeco Nouvelles) - Le député Gerry Sklavounos n'a pas admis avoir eu des comportements déplacés à l'égard de femmes de l'Assemblée nationale au cours de la déclaration qu'il a lue, ce matin.

Le député, accompagné de son épouse Janneke lors du point de presse, était en congé de maladie depuis la fin du mois d'octobre. Il entend retourner à l'Assemblée nationale dès la semaine prochaine, souhaitant que son travail puisse se réaliser sereinement, en collaboration avec ses collègues.

«Je suis un Libéral dans l’âme, a répété Sklavounos à quelques reprises. Et ici, je dois remercier mes collègues du caucus libéral pour leur appui et leur amitié». Il n'a pas précisé toutefois s'il voulait réintégrer le caucus.

Rappelons que le premier ministre Philippe Couillard avait exigé qu'il entreprenne une démarche personnelle s'il voulait réintégrer les rangs.

«Extroverti et volubile»

En début d'allocution, Sklavounos a sur le fait que le Directeur des poursuites criminelles et pénales l'a complètement blanchi des allégations d'agression sexuelle lancées contre lui par une jeune femme.

«Je serai beaucoup plus réservé et prudent», a expliqué celui qui se considère comme «une personne extrovertie et volubile». Dans son discours, le député a insisté pour dire qu'il a fait une «profonde introspection».