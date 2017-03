«Sérieusement, il manque de livres dans les écoles!»

(98,5 FM) - Le député de Chambly et porte-parole de la CAQ en matière d'éducation, d'enseignement supérieur, de recherche et de science, Jean-François Roberge, a réagi à l'effet que la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys offrait des formations données par Jean Airoldi et Guillaume Lemay-Thivierge à son personnel de soutien administratif.

La commission scolaire Marguerite-Bourgeoys qui a pignon sur rue à Montréal a récemment fait parvenir à ses employés de soutien un formulaire d’inscription pour une journée de formation continue qui aura lieu le vendredi 7 avril au Château Bromont, en estrie.

«Je suis un peu découragé à la lecture de ce qui est offert, et ce, pour quoi on va payer, vous et moi et les parents qui n’ont pas accès à un service d’orthopédagogue pour leurs enfants. On va quand même payer à même nos impôts et nos taxes pour envoyer des gens à une fin de semaine de formation qui me semble plus être une fin de semaine de motivation. C’est ça qui me décourage.»

Cette fin de semaine de «formation» mise sur pied par l’Agence de formation scolaire québécoise inc. s’adresse aux cadres des commissions scolaires, les secrétaires d’écoles et le personnel de soutien en service de garde.

«Je constate qu’il n’y a pas grand-chose (dans cette formation) qui va leur permettre de donner de meilleurs services aux jeunes. Il me semble qu’on est plus dans la croissance personnelle. Est-ce qu’on veut payer, vous et moi, pour que les cadres scolaires apprennent de Jean Airoldi à ‘’passer du bureau au 5 à 7’’? Ou ‘’comment paraître 10 livres en moins’’? Sérieusement, il manque des livres dans les écoles!

Dans une autre journée de formation continue, le comédien Guillaume Lemay-Thivierge expliquera à ces employés d’écoles «comment aller au bout de leurs rêves» en abordant les thèmes de l’estime de soi, la persévérance et la passion.

À noter que la commission scolaire et l’Agence de formation scolaire québécoise inc. ont refusé d’être interviewées pour ce segment de l’émission.