Selon Trump, il avait le droit de dévoiler des informations classifiées

(Cogeco Nouvelles) - Le président américain Donald Trump a affirmé mardi qu'il avait le droit de partager des informations concernant le terrorisme et la sécurité aérienne avec la Russie.

Lundi, le Washington Post a écrit que le président Donald Trump avait révélé des renseignements hautement classifiés sur les militants de Daech (groupe armé État islamique) à des représentants russes au cours d'une rencontre à la Maison-Blanche la semaine dernière.

Cette information a évidemment fait bondir la presse américaine ainsi que la classe politique.

Mardi, Donald Trump a utilisé son médium préféré, Twitter, pour se défendre.

«Comme président, je voulais partager avec la Russie (lors d'une réunion planifiée à la Maison Blanche), ce que j'ai absolument le droit de faire, des faits concernant le terrorisme et la sécurité aérienne. Pour des raisons humanitaires et aussi, je voulais que la Russie intensifie sa bataille contre ISIS et le terrorisme. »

