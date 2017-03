Schwarzenegger quitte l'ancienne chaise de Trump avant de le blâmer

NEW YORK - Arnold Schwarzenegger claque la porte de l'émission «The New Celebrity Apprentice» et il blâme le président Donald Trump pour les piètres cotes d'écoute de la téléréalité.

L'ancien gouverneur de la Californie a dit qu'il n'éprouvait pas de problème à travailler avec le réseau NBC ou avec le producteur Mark Burnett «sur une émission qui n'a pas tout ce bagage».

M. Schwarzenegger avait remplacé le président comme animateur de l'émission, mais Donald Trump était demeuré producteur.

Dernièrement, le président avait critiqué son successeur pour ses mauvaises cotes d'écoute, et il s'était même moqué de lui pendant un discours au petit-déjeuner national de prière.

L'émission, qui a mis fin à sa 15e saison le mois dernier, a attiré en moyenne moins de cinq millions de téléspectateurs par épisode.

Les chiffres sont inférieurs à toutes les versions de la série, mis à part une édition de 2010 animée par M. Trump qui ne présentait aucune vedette parmi ses participants.

Même si les producteurs lui demandaient de reprendre la barre de l'émission, Schwarzenegger dit qu'il refuserait.

«Avec Trump qui est impliqué dans l'émission, les gens en gardent un mauvais goût et ne veulent pas participer en tant que spectateur ou en tant que commanditaire de quelconque façon», a-t-il expliqué au site internet Empire.

«C'est une période marquée par la division en ce moment, et je pense que l'émission a été prise dans ce climat de division», a-t-il ajouté.

NBC n'a pas répondu à l'Associated Press à savoir si l'émission reviendra avec un nouvel animateur.