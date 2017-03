«S'il y en a qui ont à parler, c'est le moment» - Philippe Pichet

(98,5 fm) - Le chef du Service de police de la Ville de Montréal, Philippe Pichet, invite tous ceux qui ont des choses à dire à le faire.

«S’il y en a qui ont à parler, c’est le moment, a déclaré le chef du SPVM à Paul Houde à l’émission Le Québec maintenant. Je n’ai pas peur que d’autres appellent. S’il y a des choses croches qui ont été faites, appelez, on va faire la lumière et s’il y a des actions à prendre, on va les prendre.»

M. Pichet répondait aux commentaires du président de la Fraternité des policiers et des policières de Montréal qui réclame un ménage à la haute direction.

Le chef a affirmé qu’il n’avait pas l’intention de démissionner.

«Je suis toujours aux commandes du SPVM. Dans les moments faciles, c’est ben le fun, et dans les moments difficiles, ce n’est pas le temps de quitter le navire, a-t-il dit. Sans parler de crise, je ne vous cache pas que c’est extrêmement préoccupant, mais avec toutes les informations véhiculées, il faut prendre le temps de les valider et ne pas faire un jugement final trop vite.»

M. Pichet, qui est en poste depuis un an et demi, ne croit pas que la mise en tutelle de son service soit la chose à faire. Il considère qu’il a effectué des changements structurels depuis son arrivée en poste.

«Les changements visaient à changer la structure, ce changement de culture était incontournable, mais pour le faire, ça prend des années et ça prend des actions, des actions que j’ai prises depuis que je suis arrivé.

«On ramène des histoires qui ont déjà été enquêtées, a-t-il rappelé. Que l’on revoit toutes ces histoires-là, mais avant de parler de tutelle…le service n’est pas paralysé, les gars et les filles font leur travail.»