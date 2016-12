Réouverture du Marché de Noël de Berlin

BERLIN - Le marché de Noël de Berlin qui a fait l'objet d'une attaque terroriste qui a fait 12 morts et 48 blessés, lundi dernier, a été rouvert au public jeudi.

Le site est désormais protégé par des blocs de béton. Cependant, aucune musique festive n'y est jouée.

Lundi, un camion a foncé sur la foule qui fréquentait le marché. Douze des personnes blessées demeurent dans un état très grave, selon les autorités berlinoises.

Entre-temps, la police demeure à la recherche d'Anis Amri, un homme d'origine tunisienne qui pourrait avoir été impliqué dans l'attentat.

Le mandat d'arrêt indique que l'homme est considéré comme armé et dangereux. L'avis montre que dans le passé, il a utilisé six différents pseudonymes et trois nationalités distinctes.