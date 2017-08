Rassemblement majeur de suprématistes blancs à Charlottesville, en Virginie

Le 8 juillet, des membres du KKK avaient d'ailleurs manifesté à Charlottesville, réclamant la sécession des États américains du Sud, comme au XIXe siècle./Photo: Archives The Associated Press

(Cogeco Nouvelles) - Quelques milliers de militants de la droite radicale (Alt Right) et contre-manifestants sont déjà dans la rue de Charlottesville, en Virginie, dans le cadre du rassemblement «Unir la droite» («Unite the Right»). Cette manifestation pourrait être «le plus important rassemblement incitant à la haine du genre depuis des décennies aux États-Unis», selon le Southern Poverty Law Center, qui traque les mouvements extrémistes.

Après une marche au flambeau la veille, des nationalistes blancs vont se rassembler ce midi à Charlottesville pour protester contre la décision des autorités municipales de retirer d'un parc public la statue de Robert Lee, le général en chef des armées des États confédérés durant la Guerre de Sécession aux États-Unis. Celui-ci est pour de nombreux Américains un symbole fort de la «supériorité blanche».

Plusieurs membres du Ku Klux Klan (KKK) se sont déjà réunis à Charlottesville lors des derniers mois.

En chantant et en livrant divers cris de ralliement comme «sang et terre» ou encore «un peuple, une nation, pas d’immigration», un grand groupe de personnes s’est retrouvé autour de la statue de Thomas Jefferson avant de se heurter à des contre-manifestants, la veille.



Selon un article de CNN, un millier de policiers sont déployés au centre-ville pour tenter de maintenir l'ordre puisqu'une manifestation antiraciste doit avoir lieu simultanément.



Les autorités attendent de 2,000 à 6,000 manifestants de la droite américaine.

Le 8 juillet, des membres du KKK avaient d'ailleurs manifesté à Charlottesville, réclamant la sécession des États américains du Sud, comme c'était le cas avant 1860. Par la même occasion, ils protestaient contre le projet de retirer le monument de la Confédération.

Les États confédérés

Rappelons que les États confédérés étaient une confédération d'États indépendante autoproclamée, née de la sécession des États du Sud des États-Unis d'Amérique, entre 1861 et 1865. Après la Guerre de Sécession, ceux-ci ont été réintégrés au reste du pays.

L’ancien président américain Thomas Jefferson, qui a notamment milité contre l’esclavagiste et la ségrégation (bien qu’il ait eu lui-même des esclaves, il a fait passer une loi facilitant l'affranchissement personnel des esclaves en Virginie, en 1782) a habité Charlottesville.

Cette ville étudiante est considérée comme paisible et généralement «progressiste». Du moins libérale, au sens politique du terme. 80 % de sa population (47 000 habitants) ont voté pour Hillary Clinton. Bref, l’arrivée massive dans la ville de sympathisants aux valeurs de l’extrême droite risque de provoquer des heurts.

(Avec CNN et Radio-Canada)