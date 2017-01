Quel est l'héritage de Barack Obama? (vidéo)

(98,5 FM) - Après huit ans au pouvoir, le président des États-Unis Barack Obama profitera d'une dernière journée à la Maison-Blanche jeudi.

Un texte de Valérie Beaudoin

Il laisse derrière lui un important héritage dont certains aspects sont d’ailleurs menacés par l’arrivée au pouvoir de Donald Trump qui sera assermenté dès vendredi.

Voici quelques-unes de ses réalisations... reste à voir si celles-ci passeront à l’histoire:

1-Obamacare

Il s’agit sans aucun doute de la plus importante réforme qu’il a mise de l’avant. Il est le seul président qui a réussi à réformer le système de santé américain. Malgré la vive opposition, même au sein de son propre camp, Obamacare a permis à plus de 15 millions de personnes sans assurance de souscrire à une couverture et être soignées.

Les républicains, maintenant au pouvoir, désirent remplacer l’Obamacare sans toutefois avoir une idée précise de la solution de rechange.

Selon diverses sources, 45 000 Américains meurent chaque année faute de soins.

2-Relance de l’économie

Lors de son arrivée au pouvoir, les États-Unis étaient plongés dans une crise financière dont plusieurs conséquences se font encore ressentir aujourd’hui. Lors de son premier mandant, il a approuvé un plan de sauvetages des entreprises américaines, dont les banques, ainsi qu’un plan de relance permettant au pays de sortir de la récession dans laquelle il était plongé.

3-Normalisation des relations avec Cuba

Même si l'embargo contre l'île de 11 000 000 d'habitants est toujours en vigueur, Barack Obama sera reconnu comme celui qui a permis de normaliser les relations avec Cuba après plus de 50 ans de fermeture.

Obama a visité l’île en mars 2016, ce qui illustre le rapprochement diplomatique avec le pays dirigé par Raul Castro.

Le régime d’immigration a été revu, des vols en partance des États-Unis vers Cuba ont débuté et plus récemment un accord de coopération policière a été signé.

4-L’accord sur le nucléaire iranien

Après des années de négociations, les États-Unis ont réussi à s’entendre en juillet 2015 avec l’Iran pour un accord concernant le programme nucléaire iranien.

Même si ce dernier ne prône pas directement le démantèlement du programme, il permet de le ralentir considérablement et de surveiller de près Téhéran, afin d'empêcher le régime des Ayatollas d’obtenir l’arme nucléaire.

5-Lutte aux changements climatiques

Il s’agit malheureusement d’un point qui pourrait changer avec Donald Trump à la présidence comme il a de nombreux climatosceptique parmi son entourage et même au sein de son cabinet.

Il a d’ailleurs promis d’annuler l’accord de Paris sur le climat, une des fiertés de Barack Obama, qui est entré en vigueur en novembre dernier.

Le président sortant a décidé de poser cette semaine un dernier geste pour le climat: les États-Unis ont versé 500 millions de dollars au fonds vert de l’ONU qui est responsable de la lutte contre le réchauffement climatique.

6-Le mariage entre personnes de même sexe

Today is a big step in our march toward equality. Gay and lesbian couples now have the right to marry, just like anyone else. #LoveWins