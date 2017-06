(98,5 FM) - De passage à Montréal, Michaëlle Jean fait beaucoup parler d'elle et pas nécessairement pour les bonnes raisons. Le nouveau chroniqueur politique du 98,5 FM, Yves-François Blanchet, commente la situation.

Plus tôt cette semaine, le Journal de Montréal révélait que les frais de rénovations de l’appartement de fonction de Michaëlle Jean, à Paris, avaient coûté un demi-million de dollars.

Afin de défendre sa réputation, la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie a accordé une entrevue à Paul Arcand mardi matin dans laquelle elle affirmait ne pas être «une princesse».

Mais lors de cette entrevue, la diplomate était entourée d’un important dispositif de sécurité. Et elle a même utilisé une limousine pour faire les quelques mètres qui séparent l’hôtel Bonaventure des studios du 98,5 FM. D’autant plus, qu’il y a même un passage intérieur pour se déplacer aisément entre les deux bâtiments.

«Quand tu es dans le sable mouvant, tu ne bouges pas! Et depuis que Michaëlle Jean est dans le sable mouvant, elle bouge tout le temps. Et elle se cale à une vitesse un peu triste», a commenté Yves-François Blanchet, chroniqueur politique qui remplacera Bernard Drainville et Patrick Lagacé au micro du 98,5 FM, dès le 26 juin.

Selon M. Blanchet, les dépenses encourues quant aux rénovations de son appartement du 7e arrondissement à Paris peuvent se justifier jusqu’à une certaine limite.

«Ça peut plus ou moins se défendre, mais à la limite, ce n’est pas un drame. Et la partie payée par les Québécois sur l’ensemble de l’œuvre, c’est 40 000 dollars.»

Là où il voit un problème, c’est le faste avec lequel Madame Jean s’entoure.

«Le problème, c’est le faste avec lequel elle se gâte elle-même. Et ça, ça passe beaucoup moins bien. Elle n’a pas besoin du fla-fla qui l’entoure. Elle a aussi un devoir envers l’institution de la Francophonie qui ne veut pas avoir mauvaise presse. Or, Madame Jean a beaucoup de difficulté à avoir bonne presse au Québec.»