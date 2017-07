(98,5 FM) - L'urgence de l'Hôpital Charles-Le Moyne est blâmée à la suite de la mort d'un bambin de 23 mois, en février dernier.

L’urgence du centre hospitalier de la rive-sud de Montréal est mise en cause par le coroner qui a enquêté sur la mort du petit Josh Dubois, décédé le samedi 18 février dernier.

Selon le rapport du coroner, l’état de l’enfant qui avait de la misère à respirer et manger aurait dû être jugé prioritaire par le personnel de l'Hôpital Charles LeMoyne.

«Dès notre arrivée à l’hôpital à 8h, il passait des plaintes à des phases de sommeil. Au triage, ç’a été assez expéditif. L’infirmière a juste demandé s’il faisait de la fièvre. Il n’en avait pas. Ma femme lui a montré ses rougeurs sur ses jambes. Il n’avait pas uriné depuis la veille. Il a été catégorisé P3, ce qui veut dire un cas pas vraiment prioritaire», a raconté Florent Dubois, le père de Josh, en entrevue avec Mathieu Beaumont.

Même si un cas P3 nécessite un suivi aux 30 minutes, le bambin n’est revu que trois heures plus tard par l’urgentologue puisque l’infirmière a jugé bon de laisser dormir l’enfant qui s’était assoupi dans sa poussette.

Puis, une succession de délais ont nui à l’enfant. L’urgentologue a demandé à ce qu’il soit hospitalisé vers 11h, mais l’enfant a eu sa chambre seulement vers 15h. Vers 17h30, Charles LeMoyne a décidé de transférer le bambin à Sainte-Justine, mais son départ n’a eu lieu que vers 21h.

«C’est ça qui nous attriste le plus. Nous, on est là toute cette journée-là et on fait confiance à la médecine. Ils ne nous ont laissé aucune chance, quand on est arrivés à Sainte-Justine, il était déjà mort! Son foie ne fonctionnait plus, ses reins ne fonctionnaient plus. Les infirmières se demandaient ce qui c’était passé. Ils ont essayé de le sauver, mais il était trop tard.»

Après 50 minutes de massage cardiaque, Josh est décédé à 22h40.

«Josh, c'était notre bonheur à nous. Ma femme a du mal à aller dans les lieux publics. Elle se met à angoisser devant tout le monde, les enfants. On a perdu notre gaieté, on a beaucoup de problèmes de concentration. C'est comme si on se retrouvait orphelins», a confié M. Dubois, la voix étranglée par l'émotion.

Une pétition à signer

Les parents de Josh, Karine Delgado et Florent Dubois, souhaitent qu'une telle situation à l'urgence ne se reproduise plus jamais. Ils demandent au gouvernement de revoir rigoureusement le processus de triage selon les normes canadiennes établies.

Ils ont mis en ligne une pétition et demandent votre soutien.

Voici la photo du petit Josh: