Prévoyez l'imprévisible pour vendre votre maison en toute Tranquilli-T

Vous êtes sur le point d'acquérir une nouvelle maison et de vendre la vôtre ? C'est génial, mais comme tout le monde, vous n'êtes pas à l'abri d'un imprévu qui pourrait menacer ou retarder la transaction. La solution a un nom : Tranquilli-T de RE/MAX.

Une paix d’esprit additionnelle qui ne coûte pas un sou !

Qu’ils soient acheteurs ou vendeurs, les clients de RE/MAX peuvent bénéficier gratuitement de la protection Délai et désistement du programme Tranquilli-T, offert par leur courtier participant. Si une situation imprévisible entraîne un retard ou un désistement, Tranquilli-T couvre la majeure partie des frais supplémentaires et imprévus occasionnés par l’événement.

« Il y a 25 ans, je vendais une propriété à Saint-Jérôme pour en acheter une autre à Laval, explique Marc Cousineau, vice-président marketing chez RE/MAX. Un couple avait signé une promesse d’achat de ma propriété de Saint-Jérôme, mais un peu avant la transaction, il s’est séparé et a refusé de l’acheter. Si le programme Tranquilli-T avait existé à l’époque, l’assurance aurait remboursé presque toutes les dépenses liées à la maison de Saint-Jérôme. »

L’acheteur se désiste ? Une seule façon de couvrir tous les frais

Lorsqu’un vendeur perd son acheteur entre la promesse d’achat réalisée et la signature de l’acte de vente, il se retrouve souvent propriétaire de deux maisons pour un temps indéterminé. Il doit non seulement recommencer le processus de vente de son ancienne maison, mais aussi assumer les dépenses liées à ses deux demeures. Comme il ne peut plus compter sur les profits de la vente pour financer sa nouvelle propriété, il peut même être contraint de prendre un prêt-relais pour obtenir des liquidités.

Heureusement, s’il bénéficie de la protection Tranquilli-T, la plupart des frais additionnels imprévus sont couverts. Pour la propriété à vendre, les dépenses admissibles incluent les intérêts sur l’hypothèque, le chauffage, l’électricité, les taxes scolaires et municipales, le système d’alarme, le déneigement et les assurances habitation. La protection couvre aussi les intérêts sur le prêt-relais contracté pour acheter la nouvelle propriété.

Possible de prévoir l'imprévisible?...

Une foule de situations imprévisibles peuvent retarder une transaction : problème de santé majeur, séparation, perte d’emploi, retrait du financement, incendie… Par exemple, si un feu se déclare dans la propriété, l’acheteur et le vendeur devront peut-être reporter la date de la signature de l’acte de vente et la date de prise de possession, le temps de faire les réparations nécessaires. Si l’acheteur a déjà vendu sa maison, il devra peut-être loger à l’hôtel pendant quelque temps et faire entreposer ses biens.

« Le programme Tranquilli-T prévoit ce genre de situation et dédommage le client pour les dépenses additionnelles et imprévues occasionnées par le délai. Cela inclut le coût de l’hôtel et le coût d’entreposage des biens, les frais des déménagements supplémentaires et même les frais de chenil pour les animaux de compagnie s’ils ne sont pas acceptés à l’hôtel », explique Marc Cousineau.

Tout pour dormir sur vos deux oreilles

La protection Tranquilli-T rembourse tous ces frais au-delà d’une franchise de 300 $, pendant 6 mois ou jusqu’à concurrence de 25 000 $. À quelques exceptions près, tous les immeubles résidentiels de cinq logements ou moins dont le propriétaire est occupant et d’une valeur maximale de 3 000 000 $ sont admissibles.

Le programme Tranquilli-T offre aussi l’avantage d’éliminer ce que Marc Cousineau appelle l’« effet domino ». De fait, l’annulation ou le report d’une transaction peut causer une réaction en chaîne et se répercuter sur une série de transactions conclues entre d’autres acheteurs et vendeurs.

Enfin, le programme comporte deux protections additionnelles : le volet Décès, qui protège le vendeur en cas de décès de l’acheteur ou de son/sa conjoint(e), et le volet Assistance juridique, qui combine un service d'assistance juridique sans frais et une protection financière en cas de démarches judiciaires. Bref, avec Tranquilli-T, les clients de RE/MAX peuvent dormir sur leurs deux oreilles !

