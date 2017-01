Poursuite en action collective contre Uber

MONTRÉAL - Un juge de la Cour supérieure du Québec a autorisé une poursuite en action collective intentée par les chauffeurs et les entreprises de taxi contre le service de transport Uber.

Marc-Antoine Cloutier, avocat pour les demandeurs, a affirmé que les chauffeurs et les entreprises cherchaient à regagner les sommes perdues depuis qu'Uber a fait son entrée sur le marché québécois en 2014.

Me Cloutier a indiqué que la poursuite touchait tous les chauffeurs et toutes les entreprises ayant des activités à Montréal, dans ses banlieues nord et sud, ainsi que dans la région de Québec.

Le gouvernement du Québec a récemment signé un projet pilote avec Uber permettant à l'entreprise établie aux États-Unis d'offrir ses services dans la province sous de strictes conditions.

Les entreprises de taxi avaient tenté précédemment de bloquer le projet pilote devant les tribunaux, mais un juge avait déterminé en septembre qu'il n'y avait pas de raisons suffisantes pour empêcher Uber d'aller de l'avant.

Me Cloutier a indiqué que l'industrie du taxi cherchait à obtenir plus de 100 millions $ de la part de Uber.