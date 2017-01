Pitbull meurtrier : le propriétaire poursuivi au civil

(98,5 FM) - Ayant échappé à des accusations criminelles après que son pitbull eut tué une femme dans sa cour, le propriétaire du chien, Franklin Junior Frontal, sera poursuivi au civil.

C’est le quotidien La Presse qui en a fait l’annonce jeudi. La fille de Christiane Vadnais, cette femme qui a été mortellement attaquée par un pitbull alors qu’elle se trouvait dans la cour de sa résidence de Pointe-aux-Trembles, a déposé une plainte au civil contre le propriétaire du chien meurtrier.

«On veut que les propriétaires de pitbull reçoivent un message très clair comme quoi c’est un animal dangereux et qu’ils prennent les moyens pour que les gens soient en sécurité. Et on veut que cette race de chiens soit reconnue comme étant dangereuse», a expliqué Lise Vadnais, l’une des sœurs de la victime, en entrevue avec Mathieu Beaumont, jeudi.

La famille éplorée veut également que ce propriétaire soit responsabilisé.

«Actuellement, il n’arrive absolument rien à ce propriétaire. Nous, on a perdu notre sœur d’une façon tragique. On ne peut pas accepter ça.»

Selon La Presse, le rapport de deux vétérinaires pathologistes indique que c'était bel et bien un pitbull, qu'il n'était pas souffrant et n'avait pas la rage et qu'il avait une muselière au cou au moment de l'attaque.

(Avec La Presse)