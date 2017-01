QUÉBEC - Le député de Brome-Missisquoi Pierre Paradis fait l'objet d'une enquête policière et a été relevé de ses fonctions, a annoncé le bureau du premier ministre Philippe Couillard, jeudi soir.

Selon le communiqué, M. Couillard a été informé seulement jeudi, en début de soirée, que M. Paradis faisait l’objet d’une enquête de la police. Le député a été exclu du caucus du gouvernement. La nature de l'enquête policière n'a pas été révélée.



Laurent Lessard a aussitôt été assermenté à titre de ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, et conserve le portefeuille des Transports.



Mercredi, une porte-parole du cabinet de M. Paradis avait affirmé qu'il avait subi une commotion cérébrale lors d'un accident d'équitation et que ses responsabilités avaient été confiées temporairement à l'un de ses collègues.



M. Paradis, un fervent amateur d'équitation, a eu cet accident en début de semaine, avait indiqué Laurence Lemieux.



Il a subi une « légère » commotion cérébrale, mais n'a eu aucune fracture, précisait la porte-parole.



Elle ne pouvait indiquer mercredi la durée de son absence, mais disait que M. Paradis devait revoir son médecin vendredi.



L'homme de 66 ans a été élu pour la première fois en 1980.