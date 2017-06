Patrick Lagacé ébranlé par les pratiques de la police

On en parle en ondes : Marie-Maude Denis témoignait devant la Commission Chamberland sur la protection des sources journalistiques ce matin. (10:31) Publié le jeudi 15 juin 2017 dans Le midi avec Mathieu Beaumont Avec Mathieu Beaumont

(Cogeco Nouvelles) - Le chroniqueur vedette Patrick Lagacé a affirmé devant la Commission Chamberland que sa confiance envers les policiers a été ébranlée et que le fait qu'ils aient obtenu les données des téléphones cellulaires de plusieurs journalistes risque fort de décourager les sources de parler.

Journaliste à La Presse et collaborateur au 98,5 FM, Patrick Lagacé est au centre du déclenchement de cette commission d'enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques, après qu'il eut été révélé qu'il a été espionné par la police, qui a obtenu au moins 24 mandats de surveillance pour avoir accès aux métadonnées de son téléphone.



Selon M. Lagacé, c'est toute la société qui va être perdante si des sources ne leur parlent plus et donc ne dénoncent plus des situations illégales ou aberrantes.

Il estime que les règles permettant à des corps policiers de surveiller des représentants des médias doivent être modifiées même s'il ne veut surtout pas placer les journalistes au-dessus des lois.

«Si la police pense que j'essaie d'importer de la cocaïne, là, oui, venez fouiller dans ma vie et mettre des micros chez mois. Mais là, ce qu'on a fait ici, c'est utiliser des moyens d'enquête de la police pour espionner l'activité journalistique.»

Marie-Maude Denis «dégoûtée»

Marie-Maude Denis, qui coanime l'émission Enquêtes de Radio-Canada a vu ses communications être espionnées par la Sûreté du Québec durant une période de cinq ans.

La journaliste, qui a témoigné jeudi matin, s'est dite «dégoûtée» par cette façon de faire.

Devant le juge Jacques Chamberland, elle a souligné que le fait d'espionner des journalistes mettait en péril la confidentialité des sources journalistiques.

Avec La Presse canadienne