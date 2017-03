Jean Michael et Jean Gabriel Israël/Service de police de Laval (SPL)

(Cogeco Nouvelles) - La disparition de deux jeunes adolescents à Laval inquiète de plus en plus.

Les deux frères, Jean-Michael Israël 15 ans et son cadet, Jean-Gabriel Israël 13 ans, ne sont pas rentrés de l'école jeudi dernier et leurs proches sont sans nouvelle depuis.

Les autorités sont aussi inquiètes puisque les deux jeunes ne sont pas connus pour leurs mauvaises fréquentations ou leurs mauvaises actions.

«Ils ne sont pas connus de nos services, ce ne sont pas des fugueurs. On craint pour leur sécurité étant donné leur âge», a indiqué la porte-parole du Service de police de Laval (SPL), Geneviève Villemure.

Les adolescents sont mulâtres, avec les cheveux et les yeux noirs. Ils parlent tous les deux français.

Jean Michael Israël:

Il mesure 1 m 73 (5’ 8’’) et pèse 55 kg (121 lb). La dernière fois qu’il a été vu, il portait un pantalons noir, un manteau de cuirette brun, une casquette rouge, des espadrilles bottines noires ainsi qu'une chaine à grosse maille avec une croix et un sac de sport gris.

Jean Gabriel Israël:

Il mesure 1 m 73 (5’ 8’’) et pèse 59 kg (130lb). La dernière fois qu’il a été vu, il portait des pantalons foncés, un manteau noir avec capuchon sans fourrure, des bottes Timberland noires et une chaine à grosse maille avec une croix.

Toute information permettant de retracer ces deux jeunes hommes sera traitée confidentiellement via la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou via le 911 en mentionnant le dossier LVL 170323 058 et 059.