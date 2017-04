On célèbre Pâques partout dans le monde

VATICAN - Devant des dizaines de milliers de fidèles, le pape François a prononcé dimanche sa bénédiction «Urbi et Orbi», à la ville et au monde, dans le cadre des célébrations de Pâques.

Au cours de la messe de Pâques, à la basilique Saint-Pierre-de-Rome, le Saint-Père a demandé aux chrétiens de conserver leur foi, malgré les guerres et la haine dans le monde.



Le souverain pontife a affirmé qu'en dépit des calamités, il faut s'élever au delà pour voir la vie et la joie.



Le pape a rappelé que Pâques est une occasion de réfléchir sur le mystère de la foi.

Pâques au Moyen-Orient

Par ailleurs, les chrétiens ont célébré Pâques un peu partout au Moyen-Orient, au sein de leurs communautés meurtries par la discrimination, la guerre et le terrorisme.



Dimanche, des milliers de croyants ont afflué vers l'église du Saint-Sépulcre, à Jérusalem, où Jésus aurait été crucifié puis enterré avant de revenir à la vie. Cette année, puisque les Pâques orthodoxe et catholique coïncident, les adorateurs de chaque confession ont eu droit à une cérémonie distincte pour commémorer la résurrection du Christ.



Du côté des chrétiens coptes d'Égypte, les festivités ont été assombries par le double attentat à la bombe perpétré par Daech (groupe armé État islamique) contre des églises la semaine dernière, qui avait fait plusieurs dizaines de morts.



En Irak, plusieurs chrétiens ont dû souligner Pâques dans des camps de réfugiés après avoir fui la ville de Mossoul, mise à feu et à sang par une opération visant à repousser les djihadistes.