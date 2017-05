Nouveaux films de Denys Arcand et de Louise Archambault financés par la SODEC

(PC) - Des projets de films de Denys Arcand, Podz, François Girard, Daniel Roby, Sophie Deraspe, Louise Archambault et Monia Chokri ont obtenu du financement de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC).

La SODEC a annoncé lundi avoir retenu 10 projets, dans le cadre de son programme régulier d'aide à la production.

Denys Arcand assurera la scénarisation et la réalisation du film «Le triomphe de l'argent», présenté comme une comédie dramatique autour d'un doctorant en philosophie de McGill qui tombe sur une scène de hold-up qui a mal tourné.

Louise Archambault, ayant obtenu un succès critique et populaire avec «Gabrielle», adapte pour son prochain projet le roman de Jocelyne Saucier, «Il pleuvait des oiseaux», sur l'arrivée insolite d'une photographe qui dérangera la solitude de trois vieillards qui vivent coupés du monde dans une forêt d'Abitibi.

Daniel Grou, alias Podz, réalisera pour sa part un film de gangsters, «Mafia inc.», scénarisé par Sylvain Guy.

L'actrice Monia Chokri («Laurence Anyways», «Les Amours imaginaires») était passée à la réalisation avec un premier court métrage, «Quelqu'un d'extraordinaire», en 2014.

Elle obtient cette fois un financement de la SODEC pour un long métrage, «La femme de mon frère», une comédie sentimentale.

Sophie Deraspe («Les loups», «Les signes vitaux»), proposera «Antigone», librement inspiré de la pièce de Sophocle, alors qu'une jeune immigrante s'oppose aux lois des hommes et demeure fidèle à son propre sens de la justice en aidant son frère à s'évader de prison.

François Girard obtient également un financement de la SODEC, pour la réalisation d'un drame scénarisé par Jeffrey Caine, d'après un roman de Norman Lebrecht.

«The Song of Names» doit raconter le récit de deux garçons juifs ayant grandi ensemble à Londres pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Daniel Roby («Louis Cyr») proposera avec «Gut Instinct» un drame inspiré d'une véritable enquête journalistique sur un ex-toxicomane s'étant retrouvé dans une prison thaïlandaise.

«Avant qu'on explose», une comédie scénarisée par Éric K. Boulianne et réalisée par Rémi St-Michel, «Les Chaouins», un drame biographique scénarisé par Guillaume Corbeil et Yan Giroux et réalisé par Yan Giroux, et «Blood Quantum», un drame d'horreur scénarisé et réalisé par Jeffrey Barnaby ont aussi obtenu un financement de la SODEC.