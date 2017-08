Neutralité religieuse : «Il est temps qu'on adopte quelque chose» - Bernard Drainville

(98,5 FM) - Mardi, les membres de la Commission des institutions entreprennent l'étude détaillée du projet de loi nº 62. Cette loi vise le respect de la neutralité religieuse de l'État et doit encadrer les demandes d'accommodements religieux.

Il y a déjà dix ans que la Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles a été créée par Jean Charest.

Le rapport de la Commission Bouchard-Taylor, comme on l’appelait couramment, a été rendu public en mai 2008.

Si la loi no 62 est adoptée, toute personne qui demande ou reçoit un service de l’État, par exemple, dans les écoles, les hôpitaux ou à la SAAQ, devra le faire à visage découvert, explique Bernard Drainville.

«Donc la burqa et le niqab seraient interdits si ce projet de loi est adopté. Aussi, quand on demande un accommodement religieux, il doit respecter certains critères, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes. Comme citoyen, je suis rendu là. Je pense qu’il est temps qu’on aboutisse et qu’on adopte quelque chose», a dit le nouvel animateur du 98,5 FM.

«Là, on va l'étendre aux municipalités. Aussi, les sociétés de transport en commun. Pour prendre l'autobus, tu ne peux pas porter de niqab ou te cacher le visage», a expliqué Alain Pronkin, chroniqueur des nouvelles religieuses qui suit les débats sur ce projet de loi.

L'article 9 du projet de loi dit clairement: «Un membre du personnel d'un organisme doit exercer ses fonctions à visage découvert. De même, une personne qui se présente pour recevoir un service par un membre du personnel d'un organisme doit avoir le visage découvert lors de la prestation du service.»