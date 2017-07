Montréal réduit ses limites de vitesse

(98,5 FM) - La Ville de Montréal réduit les limites de vitesse sur son territoite dans le but de diminuer les accidents avec blessés.

Alors que la norme était de 50 kilomètres à l'heure auparavant, elle passe à 40 kilomètres-heure et elle est même diminuée à 30 kilomètres-heure dans plusieurs zones.



Les automobilistes devront donc rouler à 30 dans les rues des quartiers résidentiels, les zones scolaires et proches des terrains de jeu, les petites rues commerciales et celles du Vieux Montréal.

Il est prévu que les arrondissements adoptent les règlements concernant les nouvelles limites de vitesse dans le courant de l'année 2018. La signalisation sera par la suite déployée.