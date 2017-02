McCain compare-t-il Trump à un dictateur? (vidéo)

(98,5 fm) - Le sénateur républicain John McCain n'en est pas à sa première critique du président Donald Trump.

Il s’est dit particulièrement troublé des attaques répétées de ce dernier à l’endroit des médias américains qu’il considère comme des menteurs propageant des fausses nouvelles. Il est même allé jusqu’à dire, cette semaine, que les médias étaient dangereux pour le peuple américain.

The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!