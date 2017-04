Marche pour le climat à Washington (vidéo)

Des dizaines de milliers d'Américains ont manifesté dans plusieurs villes afin de réclamer de l'administration Trump des mesures pour protéger l'environnement et lutter contre le réchauffement climatique.

Ces diverses manifestations — pas moins de 300 selon les organisateurs — ont marqué le 100e jour de l'arrivée au pouvoir du président populiste.



Ainsi à Washington, une grande foule a défilé dans l'avenue de Pennsylvanie dans l'espoir d'encercler la Maison Blanche.



À Chicago, ils étaient des milliers à braver la pluie pour dénoncer les coupes de près de 33 pour cent proposées par Donald Trump dans le budget de l'Agence de la protection de l'environnement (EPA).

