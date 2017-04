«Macron symbolise le renouveau de la politique française» - Roland Lescure

À lire aussi: Macron et Le Pen veulent rallier les électeurs

(98,5 fm) - Roland Lescure a quitté le poste de chef de placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec pour s'engager aux côtés d'Emmanuel Macron qui affrontera Marine Le Pen au deuxième tour des élections françaises.

Au lendemain des résultats du premier tour, le moins que l’on puisse dire, c’est M. Lescure n’était pas déçu d’après pris cette décision.

«Je ne suis pas étonné des résultats, a déclaré d’entrée de jeu M. Lescure au micro de Dutrizac. Je le supportais depuis un an, publiquement depuis trois ans. On a un candidat de l’espoir qui est arrivé premier, cela c’est bien et une candidate de la crainte qui est arrivée deuxième, et cela c’est moins bien.»

Selon celui qui a quitté le Québec pour devenir un militant du mouvement «En marche», mouvement créé par M. Macron l’année dernière, M. Macron représente la nouveauté.

«Il symbolise le renouveau de la politique française. Il a créé un programme qui va transformer la France en profondeur. Il est le seul à avoir mis l’Europe au cœur de sa campagne. Il veut que la France soit un tremplin pour les Français, un tremplin pour l’Europe», a déclaré M. Lescure.

Selon ce dernier, le candidat n’est ni à gauche, ni à droite, ni au centre, «il est central».