Les travaux pour augmenter la sécurité entre les sorties Lépine et Doherty sur l'Autoroute 50 sont encore retardés, cette fois en raison d'approbations de plans et devis et de livraison tardive d'éléments électrotechniques.

Ces travaux, évalués à 2,7 millions $, doivent améliorer l'éclairage et la signalisation sur ce tronçon de sept kilomètres.



Ils devaient débuter à l'origine au printemps dernier, mais la grève des ingénieurs de l'état avait mis le projet en veilleuse.