Les taxes sur le bois d'oeuvre ont des répercussions chez Résolu

MONTRÉAL - Les droits compensatoires imposés par les États-Unis sur les exportations canadiennes de bois d'oeuvre ont déjà des répercussions chez Produits forestiers Résolu qui a procédé à des réorganisations touchant quelque 1300 postes.

Depuis la semaine dernière, la compagnie forestière québécoise a annoncé à ses employés qu'elle retrancherait, pour six semaines, à compter du 15 mai, un quart de travail dans au moins cinq usines, dont celles de Saint-Félicien, de Dolbeau-Mistassini et de Girardville au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«Les acheteurs sont frileux et évaluent le marché, a expliqué un porte-parole de l'entreprise, Karl Blackburn, lundi, au cours d'un entretien téléphonique. Les droits compensatoires font en sorte qu'ils ont les pieds sur les freins.»

À la scierie des Outardes, près de Baie-Comeau, sur la Côte-Nord, les activités seront interrompues jusqu'à la fin du mois, tandis que d'autres travailleurs forestiers, qui devaient revenir la semaine prochaine, devront patienter deux semaines supplémentaires.

Le porte-parole de Résolu, qui exporte plus de la moitié de son bois d'oeuvre aux États-Unis, a affirmé qu'il ne s'agissait que de «décisions temporaires», ajoutant que 500 des 1300 employés concernés n'étaient pas au travail en ce moment.

«On espère que cette incertitude à court terme va se replacer, a affirmé M. Blackburn. L'activité aux États-Unis va relativement bien. On espère que les clients américains vont se remettre à acheter.»

Une taxe de 12,82 pour cent a été imposée à Résolu, ce qui est moins que les droits rétroactifs de 19,88 pour cent décrétés pour les autres producteurs québécois et ontariens.

Une décision sur les droits antidumping est également attendue le 23 juin de la part des autorités américaines.

La société québécoise s'attend à payer 17 millions $ US et 50 millions $ US sur une base annualisée à la suite des droits compensatoires décrétés par l'administration Trump.

La semaine dernière, en marge de la divulgation des résultats du premier trimestre, le président et chef de la direction, Richard Garneau, avait dit s'attendre à devoir procéder à des mises à pied rapides.

Celui-ci s'attend à un repli des prix sur le marché canadien, étant donné que les mesures protectionnistes américaines feront augmenter l'offre de ce côté-ci de la frontière.

En plus des droits compensatoires en vigueur depuis peu sur le bois d'oeuvre, la compagnie forestière a versé jusqu'ici 43 millions $ depuis que le département américain du Commerce a imposé en 2015 une taxe de 17,87 pour cent sur ses exportations de papier surcalandré, surtout utilisé pour les magazines, les catalogues, les brochures d'entreprises et les encarts publicitaires, au sud de la frontière.

Sur une base annualisée, ces droits compensatoires représentent des dépenses de 25 millions $ US.

M. Garneau croit que des décisions difficiles pourraient bientôt attendre ses usines de papier glacé à Kénogami et à Dolbeau, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui comptent 330 employés.

À la Bourse de Toronto, l'action de Résolu (TSX:RFP) a terminé à 6,98 $, en baisse de 16 cents, ou 2,24 pour cent.