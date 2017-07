Les spermatozoïdes sont-ils une espèce menacée?

On en parle en ondes : En Occident, la qualité du sperme décline dangereusement. (8:03) Dr Pierre Miron est avec nous. Publié le jeudi 27 juillet 2017 dans Le midi avec Mathieu Beaumont Avec Mathieu Beaumont

(98.5 FM) - Selon ce que rapportait la Presse + jeudi matin, une étude démontre qu'en Occident le nombre de spermatozoïdes aurait chuté de moitié au cours des 40 dernières années.

Cela implique-t-il que l’homme occidental est de moins en moins fertile?

Le Dr Pierre Miron obstétricien-gynécologue a donné des réponses à Mathieu Beaumont jeudi midi au 98,5 FM.

«Depuis les années 1980, on a noté une augmentation substantielle d’infertilité surtout dans les pays occidentaux, a noté le Dr Miron. L’étude mentionnée rassemble une multitude d’études sur le sujet chez les hommes fertiles où ils ont noté effectivement une baisse d’environ 50 même 60% depuis 1973 à 2011.»

Le spécialiste constate d’ailleurs le phénomène dans les consultations des couples infertiles qu’il traite.

«Probablement que cela s’explique par l’exposition à des toxines environnementales qu’on vit de plus en plus dans nos populations, explique le Dr Pierre Miron.»

Ce qui est inquiétant pour le spécialiste c’est que la chute de spermatozoïdes est linéaire à raison de 0.7 million par millilitre par année.

Le Dr Miron déplore l’abolition du programme de procréation in vitro et le manque de vision des gouvernements sur la question de la reproduction humaine.

«On est exposé à un paquet de produits, des perturbateurs endocriniens, qui vont altérer la fertilité, précise-t-il. On devrait être de plus en plus sensible à l’effet de l’environnement sur la reproduction humaine et pour aider les couples infertiles.»

L’obstétricien a aussi expliqué que la nature des analyses de sperme avait beaucoup évolué au cours des dernières années.

«Autrefois on regardait seulement la numération, la mobilité et le pourcentage de formes normales (des spermatozoïdes), a spécifié le Dr Miron. Maintenant on va regarder les taux de cassures d’ADN dans le sperme, à quel point les chromosomes sont altérés dans la tête des spermatozoïdes.»

Les analyses identifient de plus en plus les problèmes d’impact environnemental chez l’homme.

Le médecin confirme que certaines études ont démontré que les appareils électroniques pouvaient, dans une certaine mesure, altérer la fertilité masculine.

«Une étude a démontré, par exemple, que d’avoir un laptope sur les genoux n’était peut-être pas idéal, a-t-il relaté. L’effet du WIFI ou de la chaleur va altérer la fertilité. Il y a un paquet de facteurs, c’est évident.»

En conclusion, Pierre Miron insiste sur des habitudes de vies saines. Il rappelle également que l’usage de la marijuana, bientôt légalisé au Canada, est un facteur d’infertilité.