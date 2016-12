Les meurtres ont triplé à Ottawa en 2016

Le nombre d'homicides a plus que triplé à Ottawa en 2016 avec 24 meurtres, lui qui s'établissait à 7 l'an dernier et qui n'a jamis dépassé 10 au cours des cinq dernières années. D'ailleurs, pour la première fois de l'histoire, ce nombre est plus élevé dans la capitale nationale qu'à Montréal qui en compte 23 jusqu'à maintenant en 2016.



La majorité de ces meurtres seraient reliés aux gangs de rue.



La police d’Ottawa devrait d'ailleurs doubler l'an prochain son nombre d’effectifs au sein de la division des armes à feu et des bandes de rue.