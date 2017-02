Les juristes de l'État contre-attaquent

Le président de LANEQ Me Jean Denis

Chargement du lecteur ...

MONTRÉAL - Les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) montrent les dents à leur tour.

Après avoir été accusé par le président du Conseil du trésor de faire preuve d'intransigeance et de n'avoir effectué « aucun compromis » depuis le début du débrayage remontant au 24 octobre dernier, le syndicat a reproché à Pierre Moreau de lui avoir mis « le fusil sur la tempe » en ayant brandi la menace du dépôt d'un projet de loi spéciale avant même d'avoir pris connaissance de leur nouvelle contre-proposition.



M. Moreau a, en effet, annoncé ce scénario, samedi, en spécifiant que les élus provinciaux seraient invités à regagner l'Assemblée nationale dès lundi en prévision de l'adoption de ce texte législatif.



Quant à la contre-proposition syndicale, elle a été dévoilée dimanche.



Son président, Jean Denis, a martelé que si le gouvernement provincial la rejette, il s'agira d'un « aveu d'échec » de sa part.



Il a ajouté qu'advenant le cas où une loi spéciale devait être adoptée, ses membres la défieraient et n'hésiteraient pas à la contester «jusqu'en Cour suprême s'il le fallait».



Par ailleurs, Me Denis a soutenu qu'ils entretiennent de grands doutes quant à la possibilité qu'une entente puisse être conclue dans un horizon rapproché en misant sur la négociation.



« On est convaincu que ça ne donnera pas grand-chose, mais on veut l'essayer pareil », a-t-il lancé, d'un ton résigné.