Les animateurs du 98,5 FM brisent le silence!

(98,5 FM) - En cette Journée internationale des femmes, Benoit Dutrizac a abordé à son émission la problématique des femmes d'opinion qui se font harceler et insulter sur les réseaux sociaux.

Inspiré d’un dossier paru aujourd’hui dans La Presse + où l’on fait état de la situation des femmes chroniqueuses qui se font injurier et menacer quotidiennement pour avoir exprimé leurs opinions, Benoit Dutrizac a invité les animateurs du 98,5 FM à venir discuter de la situation. Aux côtés de Dutrizac étaient présents Isabelle Maréchal, Paul Arcand et Paul Houde.

Animatrice de l’émission Isabelle au 98,5 FM et chroniqueuse au Journal de Montréal, Isabelle Maréchal a partagé le type de messages qu’elle reçoit régulièrement via les médias sociaux. Généralement, ce sont des insultes lui indiquant qu’elle est laide, mal baisée, stupide ou non compétente. Après 25 ans de carrière dans le domaine des communications, elle admet s’être développée une carapace, mais certains messages sont plus marquants et beaucoup plus inquiétants.

«Ce sont des menaces de mort et surtout des menaces de viol. Entre autres, je me souviens de cette phrase qui m’a beaucoup inquiétée: ‘’j’ai tellement hâte de te violer avec la pointe de mon couteau’’. Peut-être qu’il m’attend dehors à côté de mon auto? Peut-être qu’il sait où j’habite?

Pour leur part, les animateurs masculins du 98,5 FM ne reçoivent pas ce genre de messages.

«Selon la période de l’actualité, on peut recevoir des courriels de bêtises, mais ça ne se compare pas à ce qu’Isabelle peut recevoir. Isabelle ne reçoit pas des critiques d’opinion, on l’insulte et l’intimide parce qu’elle est une femme. Le vocabulaire utilisé est utilisé parce que c’est une femme. Moi, je me fais traiter de chien, de dégueulasse, d’être à la solde de… mais ça ne va pas plus loin que ça», a confié Paul Arcand.

L’animateur du matin explique cette situation de cette façon :

«T’as des gens frustrés qui se réfugient derrière des fausses adresses courriel ou des avatars, des pas de vie qui sont dans leur sous-sol et qui trouvent une certaine gloriole à se défouler avec des propos misogynes. C’est plus facile d’insulter quand tu n’as pas d’argument», dit Paul Arcand.

Quoi faire?

Paul Arcand est d'avis que lorsque les propos menacent l'intégrité de la personne, on doit porter plainte.

«Il y avait un troll qui était sur Twitter et qui menaçait et harcelait des gens, il a été identifié et neutralisé. On a fermé son compte et il s'est retrouvé avec une enquête policière et des accusations sur le dos. Quand il y a un acte criminel qui est commis, la réponse, c'est la police.»

Pour sa part, Benoit Dutrizac appelle les hommes à se montrer solidaires des femmes qui se font harceler de la sorte.

«Le silence des hommes autour des femmes qui reçoivent ces menaces doit être brisé. On doit prendre la parole. ''Nous les hommes, on ne va pas tolérer ça''», a conclu l'animateur de l'émission du midi.