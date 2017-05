Légère diminution du taux de chômage en avril

OTTAWA - Le taux de chômage a diminué de 0,2 point de pourcentage pour s'établir à 6,5 pour cent en avril, soit le taux le plus bas depuis octobre 2008, a annoncé vendredi Statistique Canada.

L'agence fédérale a expliqué que cette diminution est principalement attribuable à la baisse du nombre de jeunes à la recherche de travail.

L'emploi a augmenté chez les personnes de 55 ans et plus, alors qu'il a diminué chez les hommes de 25 à 54 ans. Par contre, l'emploi chez les femmes de 25 à 54 ans et les jeunes de 15 à 24 ans a connu peu de variation.

L'emploi a progressé en Colombie-Britannique et à l'Île-du-Prince-Édouard, tandis qu'il était pratiquement inchangé dans les autres provinces.

Au Québec, tant l'emploi que le taux de chômage ont peu varié au cours du mois. Au cours des 12 mois ayant pris fin en avril, l'emploi dans la province a progressé de 88 000 ou de 2,1 pour cent, et l'essentiel de la croissance a eu lieu au cours de la deuxième moitié de 2016. Comparativement à 12 mois plus tôt, le taux de chômage au Québec a diminué de 0,8 point de pourcentage, passant à 6,6 pour cent.