Le suspect de la tuerie d'Istanbul arrêté

(98,5 FM) - Le présumé responsable de la tuerie survenue dans une boîte de nuit d'Istanbul dans la nuit du 31 décembre a été arrêté.

Abdulkadir Masharipov, un homme d'origine ouzbèke, était activement recherché depuis une quinzaine de jours.

Il aurait été épinglé dans le district Esenyurt, situé à Istanbul, lors d'une opération policière.

#BREAKING First image of Reina attacker caught alive in police operation in Istanbul pic.twitter.com/lrdjfWsCkL