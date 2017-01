Le rodéo dans le Vieux-Port suscite la controverse

(98,5 FM) - La présentation du Rodéo urbain NomadFest dans le Vieux-Port de Montréal l'été prochain suscite la controverse.

La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) s’oppose farouchement à la tenue de l’événement qui s’inscrit dans le cadre des festivités entourant le 375e anniversaire de Montréal.

La SPCA invite les citoyens à écrire au maire de Montréal, Denis Coderre pour «lui demander de retirer cette activité désuète, inhumaine et dangereuse qu’est le rodéo.»

L’organisme voué à la protection des animaux estime que les épreuves de rodéo soumettent les animaux à un stress et à des souffrances inutiles dans le seul but de divertir.

Le producteur du rodéo, Maxime Lefebvre, était l’invité de Benoit Dutrizac, vendredi midi au 98,5 FM, pour défendre le point de vue des adeptes du rodéo.

Il a expliqué que les cowboys qui pratiquent ce sport aiment les animaux et suivent un code d’éthique très rigoureux pour s’assurer que les bêtes ne souffrent pas durant les différents types de compétitions.

«Loin de moi l’idée de dire que le rodéo a toujours été impeccable, a-t-il admis, mais aujourd’hui, les bêtes sont bichonnées. Faut garder en tête que ces animaux-là ont une valeur aux yeux des cowboys; jamais l’idée de les maltraiter pourrait leur passer par la tête.»

Monsieur Lefebvre réfute toutes les allégations de blessures telles des fractures, des lacérations ou des déchirures musculaires que pourraient subir les animaux pendant les rodéos.

Invité de Marie-Claude Lavallée à l’émission Le Québec maintenant, en fin d’après-midi vendredi, le docteur Jean-Jacques Kona-Boun, vétérinaire à Saint-Hyacinthe ne partage pas le point de vue de Maxime Lefebvre sur la question.

«Est-ce que des gens qui aiment leurs animaux de compagnie accepteraient qu’on leur fasse subir un tel traitement, se demandé le Dr Kona-Boun. Je peux vous donner mon avis personnel : le rodéo est une activité brutale, violente qui cause la souffrance, la détresse aux animaux, qui exploite leur réaction de fuite.»

Le vétérinaire a rappelé qu’une loi qui porte sur la sécurité des animaux a été votée récemment au Québec. Cette loi affirme que les animaux ne doivent pas être soumis à des traitements ou des abus qui peuvent affecter sa santé et que nul ne peut par ses actions ou ses omissions faire en sorte qu’un animal soit en détresse.

Le Dr Kona-Broun a fait valoir la position de l’Association canadienne des médecins vétérinaires sur le genre de pratiques qu’on voit dans les rodéos.

«Elle s’oppose aux activités, aux épreuves qui présentent une probabilité de blessure et de détresse et de maladie, a-t-il cité. Donc l’Association soutient que les animaux ne devraient pas être forcés d’exécuter des tâches qui suscitent une détresse physique ou mentale.»

Le vétérinaire a donné comme exemple l’épreuve où un veau est arrêté dans sa course par un lasso autour du cou.

«Quand vous voyez le moment exact où le veau tombe sur le dos et se fait tirer avec le cou plié, c’est certain que l’animal ressent de la douleur, a-t-il dit. Imaginez que vous faites courir votre chien et que vous donnez un coup de laisse violent pour le faire tomber sur le dos.»