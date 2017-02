Le PQ ne présentera pas de candidat dans Gouin

MONTRÉAL - Le Parti québécois ne présentera pas de candidat en vue de l'élection complémentaire dans Gouin, une circonscription laissée vacante à la suite de la démission de Françoise David, de Québec solidaire.

Québec solidaire a pour sa part déjà fait savoir qu'il désignera le 26 mars le ou la candidate qui représentera le parti dans cette circonscription montréalaise.



En vertu de la loi, l'élection partielle de Gouin devra se tenir avant le 19 juin.



Québec solidaire, qui a ouvert la porte à conclure des alliances électorales avec le Parti québécois, avait récemment encouragé le chef péquiste Jean-François Lisée à présenter un candidat de son parti à l'élection partielle.



À la fin du mois de janvier, M. Lisée disait être en réflexion sur l'idée de présenter ou non un candidat sous la bannière de son parti.



Le Parti québécois a régné dans Gouin pendant de nombreuses années - des candidats péquistes ont été élus sans interruption de 1976 à 2012.



Françoise David avait chauffé le péquiste Nicolas Girard en 2007 et 2008, puis avait finalement remporté la circonscription en 2012. En 2014, elle avait consolidé sa victoire en remportant plus de 50 pour cent du vote.