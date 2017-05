Le PQ estime difficile,voire impossible, de prendre le pouvoir sans alliance

QUÉBEC - Le Parti québécois retient son souffle à la veille du congrès de Québec solidaire où les membres se pencheront sur la question de la convergence des forces souverainistes.

Le leader parlementaire du PQ, Pascal Bérubé, a déclaré en mêlée de presse jeudi matin à l'Assemblée nationale qu'il était dans l'intérêt des deux formations politiques de s'allier afin de battre les libéraux aux prochaines élections de 2018.

M. Bérubé a fait l'analyse qu'il serait très difficile, voire impossible, pour le PQ de remporter les élections et former le prochain gouvernement sans l'appui d'autres partis.

Québec solidaire avait décidé en conseil national en novembre d'explorer des candidatures communes aux élections contre les libéraux à certaines conditions.

Ces candidatures communes ne seraient pas possibles sans un programme "résolument progressiste" du PQ, Québec solidaire évoquant la fin de l'austérité et un réinvestissement dans les services publics, le féminisme comme valeur partagée, la fin de l'exploration des hydrocarbures en sol québécois, un mode de scrutin proportionnel, un projet indépendantiste inclusif et la reconnaissance du droit à l'autodétermination des nations autochtones et inuit.

Jeudi, la députée solidaire Manon Massé a dit trouver le PQ beaucoup trop à droite sur l'échiquier politique.

Québec solidaire compte environ 15 000 membres, selon les données du parti.