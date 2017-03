Le pape François a-t-il changé l'Église?

(98,5 FM) - Le 13 mars 2013, le cardinal Jorge Mario Bergoglio est devenu le 266e pape de l'Église catholique. Depuis quatre ans, le pape François ne cesse d'étonner par sa grande humanité et son ouverture d'esprit.

Depuis son élection, le pape François détonne de ses prédécesseurs par sa grande proximité des gens du peuple, des pauvres, des malades, des migrants et des itinérants.

«Il a complètement désacralisé… Lui, les chapeaux rouges, il n’en veut pas. C’est la simplicité même. C’est pour cette raison qu’il a pris le nom de François parce que François, c’est pour les pauvres et l’écologie. Au Vatican, il y a des cellules voltaïques pour l’énergie solaire un peu partout. Il veut faire du Vatican une citée exemplaire au niveau écologique», de dire Alain Pronkin, chroniqueur des Affaires religieuses et chercheur au Centre d’écoute et d’interprétation des nouvelles recherches du Croire.

Il habite d’ailleurs un modeste logement de trois appartements et demi plutôt que de loger dans les somptueux appartements pontificaux du Vatican. Il est également actif sur les réseaux sociaux, lui qui a des comptes Twitter et Instagram.